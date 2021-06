Gregor Kobel substitui lesionado Jonas Omlin na Suíça

O guarda-redes Gregor Kobel foi chamado à seleção suíça de, para substituir Jonas Omlin, que se lesionou no sábado no aquecimento para a partida de estreia da Suíça no Euro2020.

O jogador do Montpellier lesionou-se no tornozelo direito antes do encontro da Suíça frente ao País de Gales (1-1), da primeira jornada do Grupo A do Euro2020.

O selecionador da Suíça, Vladimir Petkovic, chamou o Kobel, que se vai transferir do Estugarda para o Borussia Dortmund e que integrava a lista de 29 pré-convocados dos helvéticos.