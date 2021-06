Seferovic e o apuramento da Suíça para os 'quartos': «Fizemos história»

O avançado Haris Seferovic, que alinha no Benfica, afirmou que a Suíça fez história no Euro'2020 ao conseguir chegar pela primeira vez aos quartos-de-final de um Europpeu, depois de bater a França nos penáltis.

"Todos lutámos muito. Fizemos história, conseguimos", afirmou um emocionado Seferovic no final da partida, em que apontou dois dos golos da seleção helvética.

O golo de Seferovic que deu vantagem à Suíça no jogo com a França O golo de Seferovic que deu vantagem à Suíça no jogo com a França

A Suíça qualificou-se hoje para os quartos de final do Euro2020, marcando encontro com a Espanha, ao vencer a campeã mundial França por 5-4 nos penáltis, depois de 3-3 nos 120 minutos, em Bucareste, na Roménia.

"Estamos muito felizes e vamos celebrar, mas queremos estar prontos para o próximo jogo", referiu o avançado, que joga no Benfica desde a época 2017/18, e que já marcou três golos no Euro'2020.

O guarda-redes Yann Sommer foi o 'herói' dos helvéticos, ao parar o pontapé de Kylian Mbappé, o único dos 10 jogadores chamado a bater grandes penalidades que não concretizou.

O bis de Seferovic que deu início à recuperação da Suíça O bis de Seferovic que deu início à recuperação da Suíça

No tempo regulamentar, Haris Seferovic inaugurou o marcador (15 minutos), a França virou para 3-1 com dois tentos de Karim Benzema (57' e 59') e um de Paul Pogba (75'), mas os helvéticos responderam com o 'bis' do benfiquista (81') e um tento de Mario Gavranovic (90').