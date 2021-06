Sommer é dúvida e Seferovic titular

A grande dúvida na equipa da Suíça para o confronto com a Itália está na baliza. O guardião Yann Sommer treinou-se ontem com os restantes companheiros, mas pode abandonar a concentração a qualquer momento para poder assistir ao nascimento do seu segundo filho. Algo que foi previamente combinado com a federação suíça e que pode acontecer repentinamente. Assim, Vladimir Petkovic, selecionador da Suíça, deve apostar nos mesmo dez jogadores de campo que apresentou com o País de Gales, sendo que Haris Seferovic, jogador do Benfica, vai ser o avançado de serviço. Relativamente ao adversário, Petkovic exige atenção aos seus jogadores. “Não há segredos para bater a Itália. Temos de ser corajosos e estar concentrados durante os 90 minutos”, destacou.

Já uma das estrelas da companhia suíça, Xherdan Shaqiri, vai reencontrar Mancini, que o orientou no Inter Milão e só pensa em ganhar ao ex-treinador. “Quero dar uma desilusão ao Mancini. Temos de conseguir ultrapassar a barreira defensiva deles para fazermos golos e temos de ter cuidado, pois eles têm grandes jogadores”, assumiu.