Vladimir Petkovic, selecionador da Suíça, não tem dúvidas de que a sua equipa dominou "durante largos períodos" e foi melhor "em vários aspetos" no empate (1-1) diante do País de Gales, em jogo do grupo A do Euro'2020.





"Olhamos para o copo meio cheio. Dominámos o jogo durante largos períodos e fomos melhores em vários aspectos. Tivemos dez minutos de desconcentração e acabámos por sofrer um golo", atirou o selecionador em declarações citadas no sítio oficial da UEFA dedicado ao torneio.