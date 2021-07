Vladimir Petkovic: «Estamos com fome de jogar contra a Espanha»

O primeiro jogo dos 'quartos' do Euro'2020 tem data marcada para esta sexta-feira, onde a Suíça, uma das surpresas do torneio, vai encontrar, em São Petersburgo (às 17 horas), a Espanha de Luis Enrique.





Nesse sentido, Vladimir Petkovic, selecionador suiço, anteviu o jogo e confessou que, apesar de terem eliminado os campeões do mundo, é essencial manter a cabeça no sítio."Até agora estivemos muito bem. Estamos com fome de jogar contra a Espanha, queremos passar à próxima fase. Não posso dizer que estou satisfeito com o que fizemos até agora, porque para mim o importante é o próximo adversário, o próximo jogo. Sabemos que teremos de jogar bem contra um dos favoritos, mas vamos tentar aproveitar as nossas oportunidades", atirou."Eles têm que deixar o jogo contra a França de lado. Obviamente é preciso essas emoções, mas hoje começamos com uma análise de vídeo, falamos sobre o adversário e agora temos o treino. Tivemos três dias de recuperação, estamos bem preparados mentalmente. Tenho total confiança na equipa, vamos mostrar essa fome durante os 90 minutos", explicou o treinador, de 57 anos, questionado sobre o possível excesso de confiança após o jogo com a França.Relativamente à última baixa dos helvéticos, o médio Xhaka, Vladimir Petkovic admitiu que se trata de um baixa importante, mas mostrou-se otimista."Somos uma equipa que trabalha bem junta. Um jogador como Xhaka é uma baixa significativa. Estamos otimistas e faremos o possível para passar. Respeitamos muito a Espanha, porque jogou um bom futebol e marcou dez golos nos últimos dois jogos. Correram muito mais que os adversários, temos muito respeito, mas temos fé no nosso projeto", concluiu.