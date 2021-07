Vladimir Petković: «Saímos daqui de cabeça erguida»

Apesar da eliminação diante da Espanha, no desempate por penáltis, o selecionador suíço ficou com a sensação do dever cumprido neste Euro’2020.





"Parabéns à Espanha. Eles tentaram tudo e acabaram por ganhar nos penáltis. Mas estou muito orgulhoso da minha equipa e dos meus jogadores. Foram os verdadeiros heróis da noite", começou por dizer Vladimir Petkovic, no final da partida."Merecíamos muito ir às meias-finais. Fiquei com sentimentos mistos e todos nós podemos estar muito orgulhosos. Saímos daqui de cabeça erguida. Por outro lado, estivemos muito perto da meia-final e isso não acontece com frequência. Tenho mais sentimentos positivos do que negativos", acrescentou o técnico, de 57 anos.Xherdan Shaqiri apontou o golo da Suíça diante da Espanha e lamentou a eliminação, mas garantiu estar "orgulhoso" pela prestação da seleção helvética. "Os penáltis são sempre um pouco 50-50.Estava nervoso a assistir, claro. Penso que nos faltou um pouco de sorte esta tarde", constatou.