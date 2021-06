Selecionador da Turquia ambicioso: «Gostaria de chegar à final e jogá-la contra a Itália»

A Turquia entra amanhã em campo no jogo inaugural do Euro'2020 e defronta a Itália, no Olímpico de Roma, em duelo da 1.ª jornada do Grupo A - que integra ainda as seleções da Suíça e do País de Gales. Na antevisão à partida, o selecionador turco assumiu que pretende chegar longe na competição e expressou um desejo curioso.





"Não somos os favoritos para terminar no topo deste grupo, mas adoraria chegar à final e jogá-la contra esta Itália. A nossa jornada no futebol internacional começou realmente com as meias-finais no Mundial de 2002 e todos adorariam ganhar, mas tenho a certeza de que vamos continuar a aprender e evoluir com este torneio", afirmou esta quinta-feira Senol Gunes, em conferência de imprensa.O técnico turco, de 69 anos, elogiou ainda o primeiro adversário e o treinador italiano, Roberto Mancini. "Conhecemos os pontos fortes da Itália, mas também os pontos fracos. Estamos bem cientes do prestígio e tradição da Itália, que tem-se qualificado para quase todas as grandes provas. No entanto, será um jogo muito disputado em termos técnicos, táticos e físicos. Quero ver a qualidade dos meus jogadores em ação. Roberto Mancini conhece bem o futebol turco, foi treinador do Galatasaray e tem muitos jogadores talentosos à sua disposição", disse Senol Gunes."Também é bom termos jogadores que estão em clubes da Serie A, pois eles sabem como as coisas funcionam em Itália e a abordagem que este tipo de seleções fazem. Será um jogo entre duas equipes fortes e acredito que a Turquia pode vencer", rematou.