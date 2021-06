Senol Gunes: «Depois do primeiro golo perdemos o controlo»

Após a derrota (3-0) diante da Itália, no jogo inaugural do Euro'2020, o selecionador da Turquia admitiu que o adversário foi muito superior e que a estratégia 'desabou' após o primeiro golo.





"A nossa expectativa era praticar um bom futebol, mas a Itália foi superior a nós em termos técnicos, táticos e físicos. Na primeira parte não conseguimos sair porque fomos muito pressionados. Depois do primeiro golo a nossa moral baixou e perdemos o controlo do jogo", afirmou Senol Gunes, ao canal TRT Spor.Apesar do desaire desta noite, o técnico acredita que a Turquia vai reagir positivamente nos dois encontros que ainda vai disputar no Grupo A. "Temos dois jogos pela frente e que queremos vencer. Vamos fazer as malas e preparar-nos para o jogo contra o País de Gales o mais rápido possível", concluiu.