Andriy Shevchenko: «Estaremos prontos para qualquer cenário»

Andriy Shevchenko, selecionador da Ucrânia, está a preparar o jogo desta terça-feira frente à Suécia a contar para os 'oitavos' do Euro'2020. Com a confirmação de que o extremo Zubkov estará ausente por aainda não estar recuperado de lesão, o técnico ucraniano afirma que estará pronto para qualquer cenário e admite que as equipas são completamente diferentes uma da outra.





"Temos filosofias de jogo diferentes, estilos diferentes. O jogo determinará qual é a melhor equipa", atirou o selecionador da turma do Leste europeu."Não acho que eles vão mudar muito o seu estilo. Vão jogar o seu jogo normal. Têm dois grandes atacantes que se movem muito bem. Podem pressionar ou recuar, podem jogar com agressividade. Estaremos prontos para qualquer cenário", acrescentou.Shevchenko ainda deixou um aviso em relação aos lances de bola parada, onde a seleção sueca não costuma falhar. "Temos de ser muito cautelosos nas bolas paradas porque a Suécia aproveita muito bem. Também será muito importante ganhar as segundas bolas. Haverá muita luta dentro de campo e, claro, precisamos de ser eficazes desde o início", concluiu o selecionador de 44 anos.