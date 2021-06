Lesão afasta Artem Besyedin do Euro'2020

Artem Besyedin, que teve de ser substituído por lesão no prolongamento do jogo frente à Suécia, está fora do Euro'2020, informou esta quarta-feira a seleção da Ucrânia, que se apurou para os quartos de final.

O avançado, que tinha entrado aos 91 minutos para o lugar de Yaremchuk, lesionou-se numa disputa de bola com Marcus Danielsson, num lance ocorrido aos 99 minutos, que ditou a expulsão do central sueco, no jogo em que a Ucrânia venceu no prolongamento, por 2-1.

De acordo com os responsáveis médicos da seleção da Ucrânia, após os primeiros exames, está colocada de parte a continuidade do avançado no Europeu, com várias lesões na perna e suspeita de lesão ao nível dos ligamentos cruzados.

"É preciso uma ressonância magnética para um diagnóstico mais preciso, mas é certo que uma lesão deste tipo requer um tratamento a longo prazo, que não permitirá ao Artem jogar num futuro próximo", indicaram os responsáveis.

Nos quartos de final, a Ucrânia defronta a Inglaterra, que bateu a Alemanha por 2-0, num encontro marcado para sábado, pelas 21 horas locais (20 em Lisboa), no Estádio Olímpico de Roma, em Itália.