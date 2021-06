Presidente da Ucrânia responde à Rússia: «Camisola tem símbolos importantes que unem os ucranianos»

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, elogiou esta terça-feira a camisola da seleção de futebol do seu país para o Euro2020, que realça "símbolos importantes" como a Crimeia, anexada pela Rússia, e slogans patrióticas.

"A nova camisa da equipa de futebol ucraniana é realmente diferente de todas as outras. Pode ser chocante. Apresenta vários símbolos importantes que unem os ucranianos", escreveu Zelensky no Instagram, em resposta às críticas da Rússia, e postando uma foto na qual posa com essa camisa.

Hoje, a Federação de Futebol da Rússia (RSF) revelou ter enviado uma carta à UEFA a denunciar o novo equipamento da seleção ucraniana.

A RSF queixa-se não só da imagem com o mapa das fronteiras oficiais do país -- incluindo a Crimeia, que a Rússia anexou em 2014, bem como os territórios do Leste, controlados por separatistas pró-russos -, mas também da utilização de frases patrióticas usadas pelos vizinhos na II Guerra Mundial, precisamente contra as tropas soviéticas.

Também estão na camisola as polémicas frases "Glória á Ucrânia!" e "Glória aos Heróis", retiradas de um cântico patriótico e celebrizadas por serem gritadas no levantamento popular da praça Maidan, em 2014, que levou à queda do presidente Viktor Ianukovitch, próximo do regime do Kremlin.

A RFS entende que "o futebol deve manter-se fora da política" e teme que a UEFA esteja a "criar um precedente" para que no futuro outros países "utilizem o equipamento para fins políticos".

Ucrânia e Rússia competem no Euro2020, integrando respetivamente o grupo C e o grupo B. Tendo em conta o conflito entre ambos, a UEFA proibiu que equipas dos dois países se enfrentem nas competições europeias.