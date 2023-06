Eslovacos não relaxam

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No outro jogo de Grupo de Portugal, a Eslováquia visita a frágil equipa de Liechtenstein, uma das três seleções - a par de São Marino e Gibraltar - que ainda não marcou qualquer golo na qualificação. Mas, mesmo sem esconder o favoritismo, o selecionador Francesco Calzona não espera facilidades. "Têm um novo treinador, que já implementou algumas melhorias. Contra Luxemburgo já defenderam muito melhor, pressionaram melhor. Somos favoritos, mas vamos precisar de paciência e concentração para evitar sobressaltos", avisou o técnico italiano.

Ora, o tal novo selecionador de Liechtenstein é o alemão Konrad Funfstück - treinava a equipa B do Werder Bremen - que terá a difícil missão de devolver o país às vitórias. A última foi em outubro de 2020, num particular com Luxemburgo (2-1).