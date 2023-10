«7 vitórias em 7 jogos e objetivo conquistado»: jogadores da Seleção reagem ao apuramento para o Euro'2024

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Diogo Costa (@diogomcosta99)

A Seleção Nacional garantiu esta sexta-feira diante da Eslováquia (3-2) , no Estádio do Dragão, o apuramento para a fase final do Euro'2024. No final da partida, os jogadores portugueses recorreram às redes sociais para fazerem a festa e agradecerem o apoio dos adeptos."Em breve, Euro'2024!"."Objetivo cumprido. Orgulhoso em pertencer a esta equipa"."Obrigado portugueses, obrigado Dragão!"."Objetivo cumprido, Euro'2024! Obrigado a todos pelo enorme apoio do início ao fim"."7 vitórias em 7 jogos e o primeiro objetivo conquistado""Estamos no Euro'2024!! Agradecer o apoio de todos os portugueses, foram incríveis e fundamentais para a vitória de hoje"."Vamosss! Estamos no Euro!"."Estamos no Euro'2024! Muito feliz por ajudar Portugal a atingir mais uma fase final de uma grande competição. Um agradecimento especial à Federação Portuguesa de Futebol e aos adeptos que estiverem presentes no estádio pela bonita homenagem!"."Euro'2024!"."Euro'2024!"."Estamos lá! Vamos por mais"."Qualificação! Objetivo atingido!! Mais uma vitória e a passagem garantida para o Euro'2024! Vamos, Portugal!"."Apurados! Ambiente incrível no nosso Dragão. Obrigado portugueses".













