A reação de Cristiano Ronaldo ao "apuramento histórico" da Seleção

Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para destacar o feito alcançado esta noite pela Seleção Nacional, que com o triunfo sobre a Islândia conseguiu finalizar a fase de apuramento para o Europeu de 2024 apenas com vitórias."Apuramento histórico, 100% vitorioso! Parabéns Portugal #vesteabandeira", escreveu o capitão, que terminou esta ronda qualificatória com 10 golos, menos 4 do que Romelu Lukaku.