António Silva: «Há um ano estava no campeonato de juniores e hoje estou a jogar a qualificação para um Europeu»

António Silva foi titular na goleada de Portugal no Luxemburgo e, no final do encontro, realçou a época que tem tido a nível individual. O central começou por reconhecer valor no adversário de hoje da equipa das quinas."O Luxemburgo vinha de resultados muito positivos. Olhando para o ranking, as pessoas podem pensar que esta equipa não é assim tão boa, mas o Luxemburgo tem muita personalidade com bola e em alguns momentos tivemos muita dificuldade. Nós, como a nossa intensidade e qualidade, acabámos por ir para o intervalo a ganhar por 4-0. Depois, com o desenrolar do jogo, marcámos mais três na segunda parte", referiu o jogador do Benfica à Sport TV."A nível individual tem sido fantástico. Há um ano estava a jogar o campeonato de juniores e hoje estou a jogar uma qualificação para um Europeu. Sei que se as coisas correrem bem no Benfica, a porta para a seleção é mais fácil, mas ninguém me vai dar nada. Vou dar sempre o meu melhor no clube e na seleção", destacou, tendo ainda abordado a forma como os jogadores portgueses estão a lidar com o novo modelo tático."Ainda nos estamos a adaptar ao modelo tático, mas já dá para ver algumas dinâmicas que o mister está a tentar implementar que hoje até resultaram em golos. É continuar a trabalhar e consolidar os conceitos para podermos dar a melhor resposta por Portugal", finalizou.