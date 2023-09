António Silva sobre a alteração de sistema: «Temos de adaptar-nos»

António Silva encarou com toda a normalidade a alteração tática introduzida por Roberto Martínez no jogo com a Eslováquia , e diz-se preparado para jogar com um esquema de dois ou três centrais."Temos jogadores com muita qualidade e experiência já habituados a vários tipos de sistema. Nós temos de adaptar-nos", afirmou o central, à RTP, onde ainda pediu foco no jogo de segunda-feira com o Luxemburgo: "Temos de ter os pés assentes no chão e ainda faltam pontos para nos apurarmos. Agora é preciso ganhar ao Luxemburgo".Depois, ao Canal 11, o defesa do Benfica voltou a analisar a partida e assumiu que o início não foi bem conseguido. "Demorámos a entrar no jogo e a implementar aquilo que o mister tinha treinado. O jogo foi muito difícil, mas num lance individual fizemos o 1-0. E acima de tudo fica a vitória e mais um jogo sem sofrer golos."Voltando à questão da mudança tática, António Silva garante que "foi tudo muito trabalhado". "O nosso intuito era baixar o Palhinha e o Cancelo jogar mais por dentro. Na primeira parte não o fizemos, porque sentimos muita pressão da equipa da Eslováquia, mas com o tempo fomos entrando mais no jogo. Fica a vitória importante para o apuramento. Sabemos que estamos mais perto do nosso objetivo, mas ainda não está feito. Temos agora outro jogo importante para a qualificação."