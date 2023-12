As datas dos jogos de Portugal na fase de grupos do Euro'2024

Portugal conheceu este sábado os adversários no Campeonato da Europa de 2024. A Seleção Nacional integra o Grupo F, juntamente com a Turquia, República Checa e o vencedor do playoff C (Geórgia, Grécia, Cazaquistão ou Luxemburgo). Contudo, desde logo, ficou também a saber as datas dos seus duelos na fase de grupos da competição, que arranca no dia 14 com um Alemanha-Escócia.

Assim sendo, Portugal vai iniciar a fase de grupos do Euro'2024 no 5.º dia da competição, a 18 de junho, frente à República Checa, em Leipzig. Na segunda jornada, a equipa das quinas defronta a Turquia, a 22 de junho, em Dortmund, e encerra a sua participação na fase de grupos a 26 de junho, diante do vencedor do playoff C, em Gelsenkirchen.