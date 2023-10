As seleções já apuradas para a fase final do Euro'2024

Portugal faz parte do lote de seleções que conseguiu mais cedo a qualificação para a fase final do Euro'2024. Com a vitória caseira sobre a Eslováquia ( 3-2 ), a Seleção Nacional garantiu já o passaporte esta noite, à imagem da Bélgica (triunfou na Áustria) e da França (bateu a Holanda). A Alemanha, como anfitriã, já estava naturalmente apurada. Serão 24 as equipas nacionais que estarão em prova no próximo verão, entre 14 de junho e 14 de julho.Para a Seleção Nacional, é a 8.ª presença seguida (9.ª no total) em Europeus e o 13.º apuramento consecutivo para uma grande prova (juntando aqui os Mundiais aos Europeus). Desde o Mundial'1998, em França, que Portugal vai a todas as fases finais.