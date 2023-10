Bernardo Silva: «A melhor geração é a que ganha. Neste caso é a de 2016»

Bernardo Silva mostrou-se "feliz" por vencer a Eslováquia (3-2), nesta sexta-feira, e garantir o apuramento para o Euro-2024, no Estádio do Dragão. Contudo, o médio do Manchester City foi além do jogo e falou nas ambições e "responsabilidades" da Seleção Nacional."Temos muitas coisas a melhorar, para darmos uma resposta melhor do que demos nas últimas fases, até porque queremos lutar por um título", revelou à Sport TV. "Partimos sempre para todos os jogos com a responsabilidade de ganhar e há que apontar ao mais alto. Neste momento, o mais alto é ganhar o Europeu, porque é a próxima competição que iremos disputar".Nesse sentido, o internacional de 29 anos, questionado sobre se esta é a melhor geração de Portugal, refere a conquista do troféu de 2016 como a prova de quem se destaca. "A melhor geração é a que ganha e é neste caso a de 2016. Vamos dar o melhor para também ganhar, até porque há poucos anos vencemos a Liga das Nações, mas queremos muito continuar para nos juntar à de 2016, com mais um título europeu", vincou Bernardo Silva."Duas partes muito diferentes, fomos superiores, controlámos bem, fomos seguros com a bola e chegamos à primeira parte com vantagem. A segunda parte foi mais louca e descontrolada, eles dificultaram a saída de bola e a nossa pressão também não foi tão boa. Foi quase como uma roleta russa, podia ter dado para qualquer lado. Estamos contentes com a qualificação, que chega cedo e felizes por uma campanha que foi só com vitórias.""Talvez as circunstâncias do grupo. O facto desta geração conhecer-se há muito tempo dá-nos a responsabilidade de garantir estes apuramentos de uma maneira mais relaxada, sem grandes apertos, como aconteceu no passado, com todo o respeito pelos que vieram antes."