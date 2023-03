Bernardo Silva habituado a mudança nos sistemas: «No City começamos com cinco e depois passamos para quatro»

À Sport TV:

Bernardo Silva disse esperar um "jogo difícil" amanhã, no Luxemburgo, na segunda jornada de apuramento para o Euro'2024. Na conferência de imprensa, o médio português lembrou a evolução do próximo adversário e admitiu que por vezes a junção de um bom dia com um mau dia pode fazer a diferença. Ainda assim, deixou claro que a Seleção Nacional tem obrigação de vencer.O jogador do Manchester City acrescentou que as alterações táticas não confundem os jogadores, na medida em que muitos estão habituados a fazê-lo nos seus clubes, dando ao mesmo tempo o seu exemplo."A verdade é que não sabemos bem o que esperar porque as equipas podem mudar consoante o que veem nos jogos que temos feito e podem adaptar-se ao nossos jogo. Esperamos um jogo difícil. A última vez que cá viemos passámos por muitas dificuldades. A equipa que tem melhorado muito. Se não me engano não perde há sete jogos. Sabemos que jogo se pode tornar difícil em alguns momentos. Temos de lutar contra isso, dominar o jogo e criar ocasiões para fazer golos e ganhar.""Claro que sim, é bonito vir para um país que não é o nosso e sentir este tipo de apoio. Já o sentimos também na Suíça, é espetacular. Vejo a quantidade de pedidos para bilhetes e sabemos que vamos ter um estádio com muitos portugueses e isso é sempre bom.""Estou de acordo. Toda a gente pode ter maus dias e toda a gente pode ter grandes dias, por isso é que o futebol é um desporto que gostamos tanto e pode sempre haver estas surpresas. O nosso trabalho é garantir que isso não vai acontecer, queremos somar os três pontos e continuar a qualificação da melhor forma para estar no Europeu.""Sinto que já cá estou há muito tempo e portanto tenho bastante experiência e, cada vez mais, consigo ajudar os mais novos principalmente quando chegam.É um ciclo normal. Há bem pouco tempo tinha 20 anos e tinha acabado de chegar e agora levo quase 80 internacionalizações. Temos muitos jogadores da nossa geração para liderar a seleção juntos, porque é um trabalho de todos. Fico orgulhoso que selecionador deposite confiança em mim para ser um deles, levo com muito orgulho e dedicação.""Sinto o grupo muito bem, todos muito motivados depois de uma desilusão, porque ser eliminado de um Mundial nunca é fácil. Todos tivemos um período e reflexão que acabou por ser duro para todos, pessoalmente foi duro para mim. É o futebol, perdemos muito mais vezes do que ganhamos infelizmente, porque só uma equipa pode ganhar. Seguimos muito motivados. Os jogadores ficam mais velhos e chegam novos jogadores. Estamos muito motivados para dar o melhor por Portugal para conseguirmos a qualificação para o Europeu e mais tarde lutar por mais um Europeu.""Sinto que treinador há um e seguimos o mapa que ele nos dá. O trabalho dele é organizar a equipa para irmos para o campo e sabermos o que temos de fazer, mas no futebol, que é tão imprevisível, há momentos em que nós dentro do campo temos de arranjar soluções para os problemas. Nesses momentos todos nós temos de ser um bocadinho treinadores e resolver esses problemas e comunicarmos entre nós. Treinador há um que os jogadores seguem o seu caminho a 10%, senão é difícil ganhar. Se cada um seguir o seu caminho sem seguir o líder, acaba por ser difícil.""Dou muito valor, porque já senti isso na pele, senti as dificuldades de jogar contra eles. No último jogo perdíamos por 1-0 ao intervalo e tivemos de lutar muito para ganhar. Muito respeito por uma equipa que tem evoluído muito nos últimos anos, mas muita vontade de fazer melhor e de amanhã dominar e fazer golos para ganhar mais três pontos""Com muita consideração e seriedade como sempre, sabendo que é uma equipa muito organizada. Tivemos experiência aqui no Luxemburgo em que perdíamos por 1-0 ao intervalo. Passámos por muitas dificuldades. Vamos estudar a equipa do Luxemburgo a ver se mudaram um bocadinho, nós também mudámos um bocadinho. É ver o que podemos fazer para amanha conseguirmos os três pontos"."O jogador de hoje em dia habitua-se de forma muito rápida a qualquer sistema nos clubes. No meu clube começamos com cinco [defesas], a meio do jogo mudamos para quatro. Muda muito e estamos habituados. Claro que todos os sistemas podem ser ofensivos. Estamos contentes com o primeiro jogo e vamos dar o nosso melhor agora"."Importante é ajudar a equipa, fiz isso no último jogo e estou muito contente com nova fase. Este ano tenho jogado em muitas posições e estou disponível para o que o treinador quiser".