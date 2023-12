Betano é patrocinador oficial do Euro'2024

O Euro 2024 já está em marcha e a Betano foi anunciada como a primeira parceira oficial da competição. Esta é uma novidade pois a casa de apostas grega é a primeira no setor do 'gaming' a ser aceite pela UEFA como parceira numa prova desta dimensão.A competição vai decorrer na Alemanha de 14 de junho a 14 de julho e, entre as seleções presentes, estará Portugal que foi sorteado no grupo F juntamente com a República Checa, a Turquia e um adversário ainda a nomear.