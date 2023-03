Bilhetes para o Portugal-Bósnia temporariamente esgotados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os bilhetes para o jogo de qualificação para o Euro'2024 entre Portugal e Bósnia-Herzegovina estão temporariamente esgotados, conforme deu conta este segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol.Os ingressos disponíveis para a partida, que está agendada para 17 de junho no Estádio da Luz, esgotaram na bilheteira online da FPF, mas ainda há uma remessa de bilhetes que vão ser colocados à venda nas lojas Continente e Continente online.Recorde-se que a Seleção Nacional volta a ter nova dupla jornada de qualificação para o Euro'2024 em junho, onde vai defrontar também a Islândia, em Reiquiavique, no dia 20, depois desta partida com a Bósnia.