Bronca na seleção belga: Courtois abandona concentração por causa da braçadeira

Não bastasse a desilusão do jogo de sábado, com o empate caseiro diante da Áustria, a seleção belga conheceu esta segunda-feira novo momento complicado, com a decisão de Thibaut Courtois em deixar a concentração da equipa em conflito com o selecionador por conta de decisão de dar a braçadeira de capitão a Romelu Lukaku nessa partida.A situação foi primeiramente divulgada pela imprensa e posteriormente confirmada pelo selecionador Domenico Tedesco esta tarde, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Estónia, uma partida para a qual o guarda-redes do Real Madrid não estará disponível."Em conjunto decidimos que o Romelu seria o capitão diante da Áustria e o Thibaut amanhã frente à Estónia. Todos estavam de acordo, mas depois do jogo ele [Courtois] subitamente disse-me que queria falar comigo e que ia para casa, pois sentia-se desapontado e ofendido. Tentei logo mostrar-lhe o apreço que ele merece. Para mim é o melhor guarda-redes do mundo. Gosto dele tanto como guarda-redes como ser humano. E estou em choque", assumiu o técnico.Na ausência de Courtois, guarda-redes com 102 jogos pela seleção belga, será Matz Sels, do Estrasburgo, o titular, ao passo que a braçadeira, em teoria, irá manter-se no braço de Romelu Lukaku.