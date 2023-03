Bruno Fernandes contraria Cristiano Ronaldo: «Não há lufada de ar fresco nenhuma»

Feliz pelo triunfo com goleada de Portugal sobre o Luxemburgo, Bruno Fernandes enalteceu a forma como a Seleção se apresentou e tornou o jogo fácil e, a fechar, ainda lançou uma resposta à questão da "lufada de ar fresco" que Cristiano Ronaldo referiu esta semana.

"O Luxemburgo é uma equipa muito difícil, com jogadores individualmente muito capazes de criar perigo e criaram-nos bastante perigo no início da segunda parte mas acho que no cômputo geral a Seleção foi assertiva, soube ler os momentos do jogo e tirar um resultado positivo e sem sofrer", começou por analisar, à RTP3.

Em relação ao novo sistema, o médio explicou como a equipa se tem adaptado. "Obviamente é diferente, tem dinâmicas diferentes. É a capacidade individual de cada um de nós fazer a diferença. Ainda hoje vimos: as substituições fazem sempre diferença. No último jogo fizeram e hoje outra vez. Somos uma seleção muito completa e o mister sabe disso, sabe que pode trocar um, dois, três, quatro ou cinco jogadores que a capacidade ou qualidade fica a mesma ou melhor."



A fechar, Bruno Fernandes abordou a "lufada de ar fresco" que Cristiano Ronaldo falou. "Não, é simplesmente um treinador novo, com ideias novas. Não há lufada de ar fresco nenhuma. É só um período de transição. O ambiente na Seleção sempre foi bom. Nunca houve nada que não fosse fresco de ar por isso acho que simplesmente são novas dinâmicas, novo treinador e há que assimilar as ideias dele".



«Foram dois jogos muito bem conseguidos»



Depois, à SportTV, Bruno Fernandes reforçou aquilo que dissera sobre a partida. "Dois resultados muito positivos. Foram dois jogos muito bem conseguidos, sem sofrer golos e com muitos marcados. A seleção esteve muito bem. Queriamos conquistar os seis pontos e fomos capazes disso. Fizemos uma boa leitura de jogo. Soubemos o que era preciso fazer. Sabíamos que no contra-ataque podiam causar perigo e foi isso que fizeram na segunda parte. Soubemos defender, sofrer quando tínhamos que sofrer. Fomos muito inteligentes no momento de ter bola, ir em transição. Foi o facto de sabermos ler o jogo que tornou tudo mais fácil".



«Esta Seleção é capaz de fazer ainda melhor do que tem feito»



Mais tarde, ao 11, Bruno Fernandes realçou a exibição da equipa das quinas e revelou quais as impressões sentidas nos primeiros dias de trabalho. "Fizémos um jogo muito eficiente, muito bom. Fomos capazes de perceber os momentos do jogo, quando ficar com bola, quando contra-atacar. Acho que entrámos um bocadinho adormecidos na segunda parte, onde permitimos algumas ocasiões ao Luxemburgo mas não sofremos golos, soubemos defender. Obviamente o resultado é muito positivo, muito bom e há que continuar assim", referiu.



"Impressões nos primeiros dias de trabalho? Bons. Dois resultados positivos que mostram o que foi o curto período de trabalho que tivemos. Não houve muito tempo. Muitos de nós chegámos e o primeiro dia ainda foi de recuperação. Praticamente um dia para preparar este jogo. Foi um estágio muito curto mas acho que toda a gente assimilou bem as ideias do treinador, do staff técnico, o que nos foi pedido. O resultado mostra isso também mas há muito para fazer. Esta equipa é capaz de melhor, esta Seleção é capaz de fazer ainda melhor do que tem feito principalmente naqueles momento em que deixamos algum espaço para os contra-ataques do Luxemburgo hoje, algo em que sabíamos que eles eram muito fortes. Com o Liechtenstein não deixámos esse espaço. Também pelas qualidades individuais. O Luxemburgo tem jogadores muito perigosos na frente que podiam causar mais estragos mas acho que foi um bom estágio. As primeiras impressões foram boas, mas ainda há muito para trabalhar e acho que a equipa vai assimilar as coisas ainda melhor e conseguir o apuramento", concluiu.