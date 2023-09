Bruno Fernandes e a ausência de Ronaldo para o jogo com Luxemburgo: «Temos um plantel recheado»

Em dia de aniversário, Bruno Fernandes marcou o único golo que valeu nova vitória a Portugal - a quinta consecutiva - na fase de qualificação para o Europeu de 2024, frente à Eslováquia. Em declarações no final da partida, o médio internacional português assumiu que a equipa não esteve ao seu melhor nível esta sexta-feira.

"Não houve alteração tática. Tínhamos treinado uma coisa, mas não estávamos a executar bem, também pelas dinâmicas de pressão deles, que eram boas e intensas. Estava difícil de entrar no bloco médio deles, porque temos muita gente com qualidade entrelinhas que eles não queriam que pegassem no jogo, mas quando começámos a entrar mais pelas linhas laterais e a deixar jogadores como o Leão, Cancelo ou Diogo, e mais tarde o Neto e o Semedo, jogadores bons no um para um e explosivos, e lhes podem causar estragos... Faltou um bocadinho o último passe, mas acho que conseguimos os 3 pontos que eram o mais importante. Obviamente que queremos jogar mais e melhor, mas sabemos que o vamos fazer no futuro. Este jogo serve de aprendizagem", começou por dizer o centro-campista de 29 anos, em declarações ao Canal 11.

Portugal mais perto apuramento

"Sabemos que é um adversário direto, o que estava mais próximo, por isso foi muito importante ganhar aqui, mas também vai ser muito importante o jogo com o Luxemburgo."

Ausência de Cristiano Ronaldo frente a Luxemburgo

"Já sabemos o que o Cristiano nos aporta na criação de espaços para outros jogadores. É um jogador que atrai muitas atenções, mas temos um plantel recheado e que tem de estar preparado para mostrar a sua qualidade", terminou.