Bruno Fernandes e o golo da vitória em dia de aniversário: «O mais importante era ganhar o jogo»

Bruno Fernandes foi o herói do jogo ao marcar o único golo, uma sensação especial num dia igualmente especial. "O mais importante era ganhar o jogo, mas é sempre bom fazer golos e é claro que fazê-lo no meu dia de aniversário... tem um sabor especial. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil e complicado mas conseguimos desbloqueá-lo. Nós podíamos ter sido mais pacientes pois havia espaço mas o mais importante foram os três pontos", afirmou, em declarações à RTP, onde ainda destacou as dificuldades colocadas pela Eslováquia: "Eles fecharam bem o espaço interior onde temos vários jogadores que podem causar estragos-Depois fomos mais inteligentes quando explorámos o espaço exterior com o Leão, o Semedo, o Neto que são bons no 1x1...Faltou-nos paciência no último terço do terreno pois podíamos ter procurado ter mais bola para procurar o espaço certo".Para terminar, o médio do Manchester United também abordou o jogo com Luxemburgo agendado para segunda-feira, no Estádio Algarve, e não deixou de traçar uma meta ambiciosa. "O nosso foco é o próximo jogo e queremos ganhá-lo pois sabemos o que é preciso para nos qualificarmos. Queremos ganhar todos os jogos do grupo, e é o que vamos tentar fazer", assegurou.