Bruno Fernandes é um "sonho", "número mínimo" de mudanças na Bósnia e papel de José Sá e Patrício: tudo o que disse Martínez

Roberto Martínez na conferência de imprensa:"É importante seguir com o mesmo foco, ganhar o grupo, que é um objetivo claro. Depois, precisamos de fazer mudanças, de frescura. Foi um jogo muito exigente frente à Eslováquia. Vamos ver se são precisas muitas mudanças. Mas a ideia é continuar como no estágio de setembro e tentar ter o número mínimo de mudanças.""Um jogador que tem 7 assistências é um jogador inteligente, que se adapta às qualidades dos colegas e dá muito flexibilidade tática. Para o treinador o Bruno Fernandes é um sonho. Só precisa de um treino para ter uma ideia de jogo e a execução é de alto nível. Tem uma visão que é de uma qualidade superlativa e depois gosto muito do trabalho sem bola dele. Adaptou-se a muitas posições e dá estrutura e equilíbrio. É um jogador-chave para nós.""A estrutura e ideias são diferentes, mas os jogadores os mesmos. Valem mais do que aquilo que os resultados têm demonstrado. Pjanic é o cérebro, Dzeko esteve no top'3 de pontas de lança na época passada, Kolasinac, etc. Há jogadores jovens com potencial. Não teve os resultados que a qualidade dos jogadores tem. Amanhã é uma final para eles na qualificação, com ambiente muito forte e precisamos de igualar o nível emocional desta Bósnia. Tem um novo treinador, com ideias claras que jogou ao máximo nível. Amanhã vamos ver a melhor Bósnia possível.""É importante preparar o Euro com jogos como o de amanhã. Jogos com intensidade, um nível competitivo muito alto e onde nós podemos ajustar e crescer como equipa. Mudar por mudar não tem sentido. Estamos em outubro e precisamos de seguir na linha do trabalho que fazemos no treino. É importante contar com todos mas sem fazer mudanças sem a ideia de mostrar o melhor nível. Queremos ganhar o grupo.""Acho que para ganhar 7 jogos precisas de muito boa estrutura e trabalhar muito no duro. A nossa equipa trabalhou muito no duro defensivamente e isso deu-nos muitas ocasiões de golo. Contra a Eslováquia, a primeira parte foi muito boa e a segunda a Eslováquia tomou riscos, tiveram 3 remates à baliza mas para nós a reação ao golo da Eslováquia foi muito boa. É disso que precisamos. Precisava de ver a reação dos jogadores ao sofrer o primeiro golo e gostei muito. Estou muito satisfeito com o trabalho da equipa com e sem bola.Quando a nossa Seleção joga, é uma imagem do treino. O Sá, o Rui Patrício são exemplos disso. Para nós é muito importante. O Diogo Costa jogará amanhã e em novembro vamos decidir, pois para nós tem muito valor o que o José Sá e o Rui Patrício têm feito fora do relvado."É um desafio, uma equipa ganhadora precisa de vários desafios para mostrar uma imagem competitiva e de capacidade de adaptação ao adversários. Fizemos isso na Islândia, Luxemburgo e Eslováquia e amanhã precisamos de nos adaptar. À relva, temperatura, chuva e isso é o mesmo para os adversários. Não é uma desculpa."