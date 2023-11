Bruno Fernandes: «Não era tudo mau com Fernando Santos, não é tudo perfeito agora»

Bruno Fernandes foi outro dos rostos que não escondeu a felicidade pelo apuramento histórico da seleção portuguesa rumo ao Euro'2024, apuramento esse que foi fechado com umafrente à Islândia. Em declarações aos jornalistas presentes na zona mista, o médio de 29 anos, que abriu caminho ao triunfo de hoje, destacou o "profissionalismo" de todos e abordou as "novas ideias" trazidas por Roberto Martínez, realçando que o grupo quer estar o mais próximo possível de alcançar a perfeição."Queríamos fechar com uma vitória, era o mais importante. Queríamos fechar com 10 vitórias, controlámos por completo, criámos muito e podíamos ter feito mais. Feliz pela vitória.""Fomos muito profissionais e inteligentes a ler os momentos do jogo, a fazer tudo bem feito e com profissionalismo se, nos deixarmos levar por estarmos a ganhar ou já qualificados. Foi importante o profissionalismo de todos, de todos quererem dar o seu contributo e de termos percebido que todos somos importantes.""Tem novas ideias, uma ideia diferente de jogo do mister Fernando Santos. Está a resultar, a funcionar e estamos felizes. Há que olhar para a frente. Não era tudo mau com Fernando Santos, não é tudo perfeito agora. Queremos essa perfeição, que sabemos que não existe, mas queremos estar o mais próximo possível dela.""Toda a gente quer marcar, toda a gente quer ser importante, fazer assistência. Não gosto de falar individualmente. Não é o meu foco. Sou feliz por marcar golos e fazer assistência, significa que estou a ajudar. Cabe-me a mim servir os meus companheiros. Temos muita qualidade na frente e com essa qualidade fica mais fácil fazer assistências.""O selecionador islandês diz que falou com Solskjaer que me tinha mandado um abraço. Em relação à criança, foi um cartaz que vi, tinha uma menina ao lado que também queria camisola. Não vi a reação do menino, mas são momentos como este que marcam. A felicidade deles significa que estamos a fazer algo correto e bom e que veem em nós um exemplo.""Toda a gente sabe a ligação com o Sporting. Foram anos muito importantes para mim , cresci muito. Parte do que sou cresceu no Sporting e jogar aqui é sempre especial."