Bruno Fernandes: «O lugar aqui na Seleção é muito caro...»

Bruno Fernandes fez esta quinta-feira, em conferência de imprensa, a antevisão ao Portugal-Eslováquia, de qualificação para o Euro'2024, que se joga amanhã pelas 19h45 no Estádio do Dragão."O lugar aqui na Seleção é muito caro e eu tenho de trabalhar por ele e fazer o máximo que posso para estar neste lote de jogadores. Como vemos, há sempre nomes a virem à baila depois de todas as convocatórias. O lugar aqui cada vez fica mais caro e todos temos a noção disso, temos de fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível para podermos cá estar, é esse o nosso objetivo", começou por dizer o médio."Não penso em acabar, claro, mas o lugar está caro e cada vez vai estar mais caro. Tenho visto os clubes a apostarem cada vez mais nas camadas jovens, a terem mais condições para terem mais jogadores portugueses nos campeonatos, e penso que nessa altura o lugar vai estar ainda mais caro. Se ainda tiver o nível mínimo aceitável nessa altura para estar na Seleção, claro que espero estar. A Seleção é um lugar especial"."A Eslováquia é uma seleção muito intensa, têm muita qualidade com bola e são muito organizados sem bola. É muito difícil penetrar nos espaços interiores, algo que na Seleção, pela qualidade que temos, utilizamos muito. Podem causar problemas no contra-ataque e na saída de bola, correm muitos riscos pela qualidade dos jogadores que têm. Em relação aos números que temos, há sempre coisas a melhorar. Podemos marcar mais golos, sofrer menos não porque ainda não sofremos... Amanhã é um bom jogo para dar provas que há coisas a melhorar e que vamos fazer tudo para isso".