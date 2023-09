Campeã Itália joga uma final frente à Ucrânia

Depois de ter falhado o Mundial do Qatar, a Itália também caminha sobre brasas no apuramento para o Euro'2024 e a receção de hoje à Ucrânia afigura-se como uma autêntica final. Como a liderança do Grupo C está entregue a Inglaterra, a atual campeã europeia tem obrigatoriamente que lutar pelo 2.º posto e está proibida de deixar escapar os ucranianos, que tem mais três pontos (7/4) e um jogo. "Existe sempre muita pressão. Devemos ser profissionais e jogar com personalidade e caráter. Temos que ser dignos da nossa história", disse Spalletti, que se estreou no comando técnico da seleção italiana com um empate diante da Macedónia do Norte. Já Rebrov, homólogo ucraniano, promete ir à luta: "É um jogo importante para eles, mas também é para nós."