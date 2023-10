Cristiano Ronaldo: «Algumas coisas na minha vida fazem com que agora pense a curto prazo»

Georgina atenta e sorridente enquanto Cristiano Ronaldo fala aos jornalistas



Da qualificação de Portugal para o Euro'2024, passando pelas suas metas a médio prazo, o fim da carreira e até o futuro de Cristianinho, Cristiano Ronaldo abordou vários temas depois de bisar ao serviço da Seleção Nacional, na vitória (3-2) sobre a Eslováquia que garantiu a qualificação.Jogar bem, ganhamos todos os jogos, acho que desde que estou na Seleção - ou até mesmo na história da Seleção - acho que nunca tivemos uma fase de qualificação tão fácil. Não vou dizer fácil porque fomos nós que assim tornámos. Eu ouço muitas pessoas a dizerem: 'Ah, mas isso é porque é este grupo...' As outras fases de qualificação também eram o mesmo. Havia sempre duas ou três equipas fortes e no final tínhamos que ir buscar sempre a calculadora. Não concordo com essas opiniões que se ouvem aí. Portugal qualificou-se porque jogou bem, tem uma excelente equipa, um excelente treinador e merecíamos passar. Não é coincidência o facto de já estarmos apurados."Espero bem lá estar, ainda falta bastante tempo. Espero bem não ter problemas. Quando digo problemas estou a falar de ter lesões ou algum outro problema. Espero jogar, obviamente, estar numa fase final outra vez, mas até lá falta muita coisa. Faltam muitos jogos no meu clube e até mesmo da Seleção e espero não ter nenhum problema.""Existiram algumas coisas na minha vida, tanto a nível pessoal como profissional, que fazem com que eu agora pense a curto prazo. Não consigo pensar... As pessoas dizem que vou jogar até aos 40 ou 41 anos. Eu não meto essas metas. É desfrutar do momento, que é bom. Sinto-me bem. O corpo está a corresponder aquilo que eu lhe tenho dado nos últimos anos. É desfrutar o momento. Estou feliz tanto no meu clube como na Seleção. Tenho feito bastantes golos, sinto-me bem fisicamente... é desfrutar o momento.""Faz parte. Eu sou sempre bem recebido em todos os estádios em Portugal. Pelo Sporting, obviamente, porque fiz a minha formação, mas também no Estádio do FC Porto e pelas pessoas daqui. No Algarve... Sou um cidadão do Mundo. Como sabem, eu saí daqui muito jovem mas a minha casa será sempre aqui [Portugal]. Sou sempre bem recebido pelos portugueses, a mim e à nossa Seleção. Fiquei feliz hoje. Não só pela receção ao Cristiano mas a toda a Seleção. Os portugueses ajudaram-nos sempre e esta qualificação também é deles.""A minha mãe principalmente. É um número que eu nunca pensei que pudesse alcançar. Já são 203 [internacionalizações], não é? É continuar. Estas pequenas etapas motivam-me para continuar a jogar e trabalhar para que possa estar bem. Sinto-me feliz por isso. Recordes na cabeça? Não, não tenho. Acho que quando vais com muita sede ao pote que é pior. Por isso, esses pequenos recordes que vão acontecendo no teu caminho... 'Olha, Cris, se tu fizeres isto tens mais este recorde'. 'Ei, é verdade...'. E dá-te aquela motivação. Obviamente que eu queria bater estes dois recordes na Seleção, o das internacionalizações e o dos golos, que também já foi batido. O que eu quero é continuar a desfrutar. É como eu digo: os recordes é que me perseguem, não sou eu que persigo os recordes.""Ele que desfrute da vida. Vai ser o que ele tiver que ser. Obviamente que eu gostava que ele fosse jogador. Acho que ele tem qualidade. Mas é a cabecinha que conta. Vamos ver se ele tem essa capacidade. Ele sabe que o pai vai apoiá-lo sempre, mas ele vai ser o que ele quiser ser."