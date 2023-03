Cristiano Ronaldo e o ambiente na Seleção: «É uma lufada de ar fresco»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Para lá de ter perspetivado uma equipa mais ofensiva, Cristiano Ronaldo abordou ainda o ambiente que se sente na Seleção Nacional e deixou palavras claras.





"Os jogadores estão muito felizes, o ambiente é muito bom. Como disse anteriormente, é um capítulo diferente para todos nós. As energias são boas, positivas, isso é o mais importante. Há um ar fresco agora, ideias e mentalidade diferente. Isso é muito bom, nota-se muito. Estou muito feliz pelo regresso, por poder ajudar Portugal", começou por dizer o avançado do Al Nassr."[O ambiente antes] era bom também, mas isto é uma lufada de ar fresco. Não é melhor ou pior, é como em tudo na vida. Tem sido uma mudança boa. Se perguntar aos jogadores, todos dirão a mesma coisa, é uma energia diferente. Todos pensam que vão jogar amanhã a titular""O meu papel na Seleção nos últimos 10 a 15 anos foi sempre o mesmo, sempre virei à Seleção quando achar que contam comigo. A minha motivação está intacta, ano após ano. Aquilo que sinto, é como se fosse a primeira vez. Adoro jogar com a Seleção. São vinte anos e estar aqui não é fácil. Estou muito feliz. Se o selecionador achar que sou uma mais-valia darei sempre o meu melhor, para colocar Portugal ao mais alto nível, eu e os meus colegas. Esta é a minha casa e sinto-me muito bem aqui", garantiu.