Cristiano Ronaldo fala em jogo com "muita porrada" mas lembra marca histórica: «Foi inesquecível»

Cristiano Ronaldo assinalou o seu 200.º jogo com um golo decisivo diante da Islândia e, após a partida, assumiu ter vivido um dia para mais tarde recordar."Triunfo com sabor especial. Não só pelo dia que foi, pela homenagem, pelo jogo 200... Culminar com um golo, não posso pedir mais. Foi espectacular, inesquecível, por tudo o que gerou à volta do jogo. Tenho de agradecer aos islandeses, à federação pela surpresa. E ao Guinness!", começou por referir, à RTP.Em relação ao jogo, CR7 assumiu que a partida não correu bem a Portugal. "A exibição não foi boa. Mas nem sempre podemos jogar como queremos. A Islândia não deixou, jogou baixo, direto, deu muita porrada... É difícil, mas como o mister disse agora, os apuramentos ganham-se aqui nestes jogos. Nem sempre podemos jogar bem. Hoje foi na luta, na guerra, no sofrimento. Quero realçar luta, pois lutámos até ao fim, todos, do princípio ao fim. Estão todos de parabéns, foi um jogo de luta".À Sport TV:"Muita felicidade, não só por atingir esta marca única entrar no Guinness, mas realçar a atitude dos meus companheiros, de todo o staff da Seleção portuguesa. Acreditamos até ao fim. Ganhamos qualificações com este tipo de jogos, mas não posso deixar de frisar, seria hipocrisia da minha parte, dizer que não estou feliz por marcar neste dia especial.""É uma alegria imensa saber que continuo a alegrar muitas pessoas não só em Portugal mas também fora, pela carreira que tenho vindo a fazer, que ainda não terminou. E aquilo que mais quero é continuar assim porque continuo a ser útil, continuo a ajudar, a fazer golos e isso é o mais importante. Enquanto me sentir bem e útil e ver que as pessoas continuam a gostar de mim e querem o meu contributo, como disse ontem na conferência de imprensa, estarei sempre grato à Seleção, ao nosso país e às nossas cores. Sou português com muito orgulho.""Não estava à espera de tantas [dificuldades], é uma equipa que joga muito direto, muito física. Foi um jogo feio na minha opinião, mas tenho de dar os parabéns aos meus companheiros, podemos nem sempre jogar bonito, podemos jogar feio, mas somos uma equipa aguerrida."