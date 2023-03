Cristiano Ronaldo: «Tenho a certeza que Portugal será uma equipa com mais ataque»

A era Roberto Martínez na Seleção Nacional começa com uma conferência de imprensa prévia ao primeiro jogo com a presença de Cristiano Ronaldo. O capitão, atualmente vinculado ao Al Nassr, abordou o encontro de quinta-feira e falou também da mudança que se sente na Seleção."Só a mudança em si é positiva para nós. Ar fresco, ideias novas. Há muitos jogadores diferentes, possivelmente o sistema mudará, mas não me compete falar disso. As mudanças são boas na vida. O que vivemos na Seleção é muito positivo. Sente-se algo especial e positivo. A intensidade é muito boa, é diferente. Tenho a certeza que a Seleção estará preparada para o que vier. Tenho a certeza que Portugal será uma equipa com mais ataque", considerou o avançado do Al Nassr, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol."O que mais notei é a dinâmica, sempre a andar, não há muitas paragens. Sempre ligados, é como gosto, sou assim na vida. Aprendo bastante com os jovens, a nova geração tem sempre algo para ensinar. Como sou o mais velho - o Pepe não está cá -, tento incutir neles algo. Estou sempre pronto para ajudar. Faz parte do meu ADN. Temos um ambiente misto, jovens e menos jovens. O grupo está bem repartido. As coisas têm corrido bem. Nota-se que todos os jogadores estão na expectativa de jogar bem. Quando se sente isso é bom", explicou.