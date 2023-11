A titularidade de José Sá como "motivo de orgulho" e o "sorriso contagiante" de Bruma: tudo o que disse Roberto Martínez

Receia que os jogadores estejam mais relaxados fruto do apuramento já conseguido?

"Não, o nosso objetivo para amanhã passa por tentar ganhar o jogo. Ganhar um lugar na nossa Seleção é muito difícil, não é fácil jogar pela Seleção e isso faz com que os jogadores tenham sempre uma concentração máxima. Amanhã haverá o mesmo compromisso que tivemos noutros jogos. O balneário está cheio de qualidade individual e competitividade", terminou.

Roberto Martínez falou esta quarta-feira aos jornalistas em Vaduz, capital de Liechtenstein, na antevisão ao jogo de Portugal contra a seleção daquele país para a 9.ª jornada da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024.O selecionador nacional comentou a titularidade de José Sá, sem, com isso, revelar se Cristiano Ronaldo também estará entre as opções iniciais e sublinhou a importância de a equipa trabalhar para conquistar um inédito 9.º triunfo consecutivo nesta fase da competição."Se Cristiano Ronaldo vai começar de início? Para nós é muito importante preparar o jogo cientes de que teremos apenas mais quatro jogos pela frente até ao Europeu. Dizer se Cristiano vai jogar de início não é importante, mas trabalhou bem e certamente que terá minutos", começou por referir o selecionador."Não existe propriamente um motivo [que explique as ausências]. O futebol internacional é assim mesmo, os estágios de novembro normalmente têm destas coisas. Tivemos 33 jogadores, que nos últimos estágios estavam preparados para jogar. Gostei muito do comportamento dos jogadores nos treinos e estamos preparados. É um motivo de orgulho para mim, como selecionador, ver um jogador como o José Sá. É um exemplo, deu sete anos à Seleção Nacional e é muito bom poder vê-lo finalmente no relvado. Era importante para nós José Sá fazer parte deste apuramento histórico. O Diogo Costa ficou feliz. É um orgulho que todos nós partilhamos e o Diogo não é exceção, também ficou feliz.""Eu acho que lutar pela 9.ª vitória é o nosso principal objetivo neste momento. Como jogador, não tens muitas oportunidades na carreira de conseguires isto. É fruto de muito trabalho e esforço. Temos quatro jogos para preparar o Europeu e, por isso, o jogo de amanhã tem uma importância elevada. Precisamos de funcionar como equipa e continuar com o mesmo compromisso. Para mim, lutar pela 9.ª vitória é um objetivo importante.""Muito boa. O nosso balneário é muito bom para jogadores que chegam pela primeira vez nesta fase de apuramento. O Bruma teve experiência internacional com a Seleção. É um jogador alegre, que tem um sorriso contagiante. Joga muito bem nos espaços, por fora, e é muito forte no um para um. É um jogador muito interessante para nós, especialmente depois de perdermos o Rafael Leão.""Não, para nós é importante tentar ligações e padrões de ataque. Precisamos de crescer como equipa. Alcançar um feito individual terá de ser sempre consequência de um trabalho de equipa. Gostei muito do nosso jogo consistente frente ao Luxemburgo, queremos estar iguais amanhã. Se assim for, os jogadores terão um bom desempenho individual."