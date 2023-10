Defesa cipriota diz que Haaland "parece um animal": «Derrubou dois ou três centrais de uma vez...»

Não é segredo que Erling Haaland continua a ser um pesadelo para a grande maioria das equipas europeias, e que o diga Anderson Correia. O lateral de 32 anos, que nasceu no Brasil mas tem nacionalidade cipriota, defronta esta quinta-feira (19h45) o avançado norueguês em jogo de qualificação para o Euro'2024 e, em entrevista à 'ESPN', recordou as dificuldades que o 'gigante' do Manchester City causou no primeiro jogo entre as duas equipas, que terminou com vitória da Noruega por 3-1 e um bis de Haaland."Ele é muito grande e muito forte. Parece um animal. A certa altura foi contra os nossos centrais e derrubou dois ou três de uma vez. Como sou mais velho, deixava os mais novos irem contra ele (risos). Ficava a fechar os espaços e obrigava-o a jogar para trás", começou por referir Anderson Correia, antes de enumerar as principais qualidades do norueguês."Movimenta-se muito bem e está sempre à procura de linha de passe. Por exemplo, quando a bola está na esquerda, toda a gente está a olhar para lá. Ele pede o passe nas tuas costas e, quando olhas, ele faz um movimento contrário mesmo à tua frente. É por isso que não dá para o acompanhar", explicou.Além dos elogios a Haaland, Anderson Correia destacou também a habilidade de Martin Odegaard, outras das maiores figuras da seleção noruguesa. "O Haaland é muito bom, mas o jogador que mais gostei de enfrentar foi o Odegaard. Foi aquele que mais me chamou a atenção quando joguei contra a Noruega. A forma como se movimenta, a forma como joga e como gosta de ter bola...", rematou.O Chipre, que ainda não tem qualquer ponto somado em 5 jogos, recebe a Noruega, 3.ª do Grupo A, com 7 pontos, esta quinta-feira, pelas 19h45, em jogo de qualificação para o Euro'2024.