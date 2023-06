Deschamps satisfeito com vitória frente a Gibraltar mas lembra: «Faltou um pouco de eficácia»

Apesar de a França ter vencido diante de Gibraltar (0-3) , Didier Deschamps lamentou a falta de eficácia da seleção gaulesa."Os dois [vitória e exibição] são indissociáveis. Evidentemente que o objetivo é ganhar, como digo aos jogadores. Podíamos ter marcado mais golos, faltou um pouco de eficácia, porque tivemos muitas ocasiões. Podemos fazer sempre melhor do que o adversário. Penso que tivemos muitas oportunidades, mas podíamos ter colocado mais velocidade no jogo, só que o estado do relvado não favoreceu o nosso jogo", começou por referir o selecionador francês após o encontro que se realizou no Estádio do Algarve."A seleção de Gibraltar confirmou o que tinha feito antes, defendeu bastante, mas não evitou que tivéssemos criado oportunidades. Com mais eficácia, o resultado teria sido bem mais desnivelado, mas saio satisfeito", acrescentou, tendo depois comentado as estreias de Brice Samba e Wesley Fofana logo a titulares."Temos dois novos internacionais, é muito bom para eles a nível pessoal e são mais opções para o grupo que temos disponíveis", destacou, vincando depois a importância do duelo com a Grécia na segunda-feira."Agora é pensar no jogo de segunda-feira, pois será um jogo importante, com outro contexto. Será o último jogo da temporada para estes jogadores", frisou.O selecionador de Gibraltar, Julio Ribas, não se deslocou à sala de imprensa no final do encontro.