Foi assim que Ronaldo colocou Portugal a vencer o Liechtenstein e subiu à liderança dos artilheiros da qualificação

Cristiano Ronaldo continua a ser sinónimo de golos. Depois de uma primeira parte em que a Seleção Nacional não conseguiu encontrar o caminho do golo frente ao Liechtenstein, a turma de Roberto Martínez reapareceu de cara lavada na segunda parte e inaugurou o marcador logo no recomeço. Diogo Jota lançou em velocidade o capitão, que rematou forte de pé esquerdo para o fundo das redes após ganhar as costas à defesa do Liechtenstein, passando assim a liderar a lista de artilheiros desta fase de apuramento para o Euro'2024 com 10 golos, os mesmos do belga Lukaku.