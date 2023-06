A renúncia de João Mário, o papel de Ronaldo e a baliza para Diogo Costa: tudo o que disse Roberto Martínez

Bruno Fernandes e Roberto Martínez fazem a antevisão ao jogo com a Bósnia."Como me apresentei durante a época, com a mesma energia e vontade. Os minutos e o cansaço vão-se acumulando, mas estou preparado para dar o meu melhor e ajudar a seleção. E uma honra e um prazer poder representar Portugal, o cansaço vai ter de esperar mais dois jogos. Espero eu que assim o míster o decida. ""Já estudámos o que tem vindo a ser o jogo da Bósnia. Tem alguns jogadores de renome, mas nós como grande seleção estamos mais focado no que podemos fazer para ganhar até porque temos bastante qualidade para isso. É fazer o mesmo que fizemos nos dois primeiros jogos. Esperemos que amanhã possamos repetir isso.""É uma seleção com muita qualidade, os jogadores do meio para a frente principalmente são muito fortes. A Bósnia vai causar problemas diferentes. É uma seleção diferente, mas com o mesmo objetivo de ganhar e ter o resultado positivo dos últimos dois jogos.""Temos jogadores muito inteligentes no meio-campo, o que permite muita rotação. No último estágio joguei com o Bernardo à minha frente e fomos trocando, o que também baralha os adversários. Independentemente disso são as dinâmicas. Não me sinto preso, sinto que jogo mais baixo no campo em diferentes momentos. Sempre disse que quero jogar numa posição dentro do retângulo verde. É diferente para mim jogar ali com um, dois ou três. Este ano no United joguei a seis. Se o míster precisar irei fazê-lo.""Em primeiro lugar dizer que um sinto privilegiado por exercer a profissão que tenho. É uma profissão mas, ao mesmo tempo, não nos sentimos assim. Esta pausa entre o fim de campeonato e os jogos não é o melhor para nós. Os jogador precisam de descansar. Estive a ler o que fizeram na FIFPro, se não me engano, sobre o descanso dos jogadores. Devia ter tido 11 ou 14 dias em dezembro e 28 dias quando acabar. Não vou ter perto disso, mas sinto-me privilegiado. Sempre que o meu treinador me pergunta se quero descansar eu digo que não. Sinto-me feliz por ser usado tantas vezes, porque vai chegar uma altura da carreira em que não deverei ser utilizado tantas vezes. Espero que não."ROBERTO MARTÍNEZ"Acho que a Bósnia é uma equipa muito competitiva e um exemplo como equipa nacional. O mister é um treinador com clareza tática e que utiliza os jogadores de forma muito clara. Uma mistura de jogadores novos, com experiência. É uma seleção forte. Tive oportunidade de trabalhar com jogadores bósnios e sei que eles gostam muito de jogar pela seleção. É uma seleção com uma intensidade e forma de competir fortes e é uma oportunidade para vermos o nosso nível.""A posição de guarda-redes é especial. É diferente das outras. Preciso de dizer que gostei muito da atitude dos três guarda-redes e do trabalho de José Sá. Todos vimos boas exibições de Rui Patrício. É um jogador chave no balneário, com experiência e atitude de alto nível. No estágio de março foi perfeito mas precisamos de ter clareza nesta questão e o número 1 agora é o Diogo Costa. Patrício é o número 2 e o José Sá o número 3. Gosto de ter clareza nesta posição. Com os jogadores de campo é diferente. Temos 5 substituições é mais uma questão de momento de forma, forma do jogo, o adversário, muitos detalhes.""Não, falei da situação com João. É uma decisão pessoal, que respeito. Teve carreira pela seleção e temos que ver isso. Agora temos 26 jogadores. Todos querem jogar e ser importantes na Seleção e isso é muito importante para mim. Vejo energia e orgulho especial por jogar na Seleção. Não acho que é um problema para o futuro, é uma situação natural. Temos de ter jogadores constantemente novos, com energia e jogadores que podem fazer diferentes funções. Com a Seleção de Portugal temos muitos jogadores.""A nossa visão é menos complicada que isso. A nossa visão é o trabalho no treino. Trabalhamos muito bem no treino, temos uma ideia muito clara para jogar amanhã e precisamos dos jogadores para isso. Temos dois jogos em 72 horas, é importante para a planificação, mas é algo do estágio não se deve olhar antes do estágio. Tenho mais um treino e não sei quem vai jogar amanhã. É difícil para mim dar uma resposta que não tenho. Temos de ter todos os jogadores preparados. O treino de terça foi importante, o de quarta mais importante e o de hoje é final. Amanhã posso dar a resposta exata"."É um jogador diferente. Para jogar com 3 centrais precisamos do perfil de Gonçalo Inácio e Diogo Leite, mas o perfil de Toti é totalmente diferente. Gostei muito da atitude dele. É um jogador com mais potencial do que eu achava. Foi muito interessante trabalhar com Rúben Dias, Pepe, António Silva, Danilo, Toti e Gonçalo Inácio. Temos seis centrais de alto nível e agora é continuar a trabalhar. Toti precisa de mais tempo para conhecer os nossos conceitos, mas foi uma surpresa muito agradável.""A minha responsabilidade é fazer do talento individual uma equipa equilibrada e compensada. Bernardo e Bruno são muito inteligentes para controlar espaço e tempo, mas precisamos de jogadores como Félix e Leão com capacidade no um contra um e dar à equipa formas de atacar diferentes. Agora preciso de me adaptar às qualidade individuais dos jogadores e eles adaptarem-se à ideia da equipa, porque precisamos de uma equipa equilibrada. Termos posições no relvado que não são fixas é importante para o futebol moderno e para o futebol que queremos.""Acho que vimos o Portugal que eu gosto na 2.ª parte com o Liechtenstein e com o Luxemburgo. Tivemos o ponto de partida em março, mas precisamos de crescer. Os jogadores surpreenderam-me para jogar um futebol que precisa de mais tempo. Em março vimos muitos momentos: a movimentação de ataque, as ligações dos jogadores, conceitos táticos. Estou muito contente e agora precisamos de fazer o mesmo contra a Bósnia.""Jogar fora da Europa às vezes é uma vantagem para jogar na Seleção. Nós temos três formas de analisar um jogador: a qualidade individual, a experiência e o compromisso. O compromisso do Cristiano é total. É um exemplo para o balneário, exemplo para o futebol português e mundial. Tem 198 partidas pela Seleção e é uma situação normal. Como qualquer outro jogador precisa de treinar bem para poder jogar. Precisamos de um ambiente de alto rendimento com competição para os nossos jogadores. Cristiano e Pepe são exemplos para o futebol português e que precisamos que deem toda a experiência e sabedoria aos mais novos.""É normal. Uma situação de ter uma equipa equilibrada. Precisamos de jogadores excecionais nas suas funções. Jogadores que durante o jogo saibam defender com a bola. Precisamos de jogadores rápidos para defender rápido, porque temos muitos jogadores de ataque. A minha dificuldade é olhar para ter equilíbrio, mas temos qualidade individual para ter futebol de ataque. Portugal precisa de ser uma equipa para marcar golos e também ser muito rápida para defender alto e evitar que o adversário tenha tempo para ter a bola. É algo que vamos crescer estágio a estágio.""Não há hierarquia nas posições de campo. Os guarda-redes precisam de confiança e hábitos para se prepararem. É diferente com os jogadores de campo. Temos 23 jogadores de campo e precisamos de escolher e fazer o plano para as duas partidas, mas é totalmente diferente da forma como vejo os guarda-redes.""A Bósnia e muito competitiva. Joga com muita intensidade em casa. Vai jogar amanhã com a mesma intenção de como se estivesse em casa. Tem uma estrutura muito equilibrada. Em março jogou contra Islândia com ataque muito forte e com a Eslováquia foi um jogo difícil. Tiveram duas ou três situações muito difíceis na 1.ª parte e na 2.ª foram flexíveis taticamente e têm boa experiência. Perderam dois jogadores importantes, mas têm Pjanic como referência e Kolosinac para jogar numa linha de cinco. É uma seleção muito completa e com uma mistura perfeita.""Vão chegar antes das 19h45 de amanhâ. Não é um problema. Tivemos partidas nos Euros em que tivemos de viajar nos dias do jogo e não fo um problema. Os jogadores no futebol moderno estão preparados para viajar e jogar no dia de jogo.""É certo que temos jogadores fantásticos e uma história ganhadora e temos um apoio espetacular dos adeptos. A minha responsabilidade agora é focar para nos qualificarmos para o Europeu. Vamos crescer passo a passo. O estádio vai estar cheio amanhã, vai estar em setembro e em outubro.""Gonçalo falhou o treino de ontem e hoje. É difícil para fazer os jogos. Em junho precisamos de ter jogadores a 100% e não correr risco para o jogador. Vamos avaliar a situação com os médicos. Dois jogos com 72 horas de diferença é difícil [jogar na Islândia]", concluiu.