Eslováquia, do grupo de Portugal, garante apuramento para o Euro'2024: as 11 seleções já qualificadas

A Eslováquia garantiu esta sexta-feira a qualificação para a fase final do Campeonato da Europa de 2024 e aumenta para 11 o número de seleções já apuradas para a competição que vai decorrer na Alemanha.A jogar em casa, a Eslováquia venceu a Islândia por 4-2, num jogo em que sofreu um golo aos 17 minutos, apontado por Orri Oskarsson, mas conseguiu dar a volta com tentos de Kucka, (30'), Ondrej Duda (36', de penálti) e Haraslin (47' e 55'), com os islandeses ainda a reduzirem por Andri Gudjohnsen (74').

Com este resultado, os eslovacos garantem o segundo lugar do Grupo J e vão acompanhar o líder Portugal rumo à fase final do próximo Europeu, que se realiza na Alemanha, de 14 de junho a 14 de julho de 2024.

A Eslováquia é segunda no grupo, com 19 pontos, a oito do líder Portugal (27), enquanto o Luxemburgo é terceiro com 14, seguindo-se a Islândia com 10, a Bósnia com nove e o Liechtenstein ainda sem pontos somados, a uma ronda do fim.

Os eslovacos garantem a terceira presença consecutiva numa fase final de um Europeu, depois de 2016 e 2020, e têm como melhor resultado a disputa dos oitavos de final em 2016, sendo eliminados pela Alemanha.

Para além da Eslováquia e Portugal, estão também já apurados a Bélgica, França, Espanha, Escócia, Turquia, Áustria, Inglaterra, Hungria e a anfitriã Alemanha.