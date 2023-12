Euro'2024 em canal aberto: RTP assegura transmissão de 12 jogos; SIC e TVI ficam com 5

A RTP vai assegurar a transmissão de 12 jogos do Euro 2024, que se vai realizar na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho do próximo ano, enquanto a SIC e a TVI vão transmitir cinco.

"A RTP vai assegurar a transmissão de 12 jogos do Euro 2024. A mais importante competição europeia de futebol realiza-se no próximo ano em 10 cidades da Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho", anunciou, em comunicado, a estação pública.

A RTP1 e a RTP Play vão transmitir, em direto, sete jogos da fase de grupos: Alemanha-Escócia, Espanha-Croácia, Áustria-França, Espanha-Itália, Turquia-Portugal, Suíça-Alemanha e Croácia-Itália.

Soma-se ainda a transmissão de dois jogos dos oitavos de final, um jogo dos quartos de final, uma meia-final e a final.

Também a SIC anunciou que vai transmitir cinco jogos do Euro 2024, entre os quais Portugal-Chéquia, França-Holanda e Inglaterra-Eslovénia.

A estação do grupo Impresa vai também transmitir dois jogos na fase a eliminar.

Já a TVI refere que a estação também vai transmitir cinco jogos do campeonato da Europa.

A TVI vai transmitir, na fase de grupos, os jogos Sérvia-Inglaterra e o jogo de Portugal com o vencedor do playoff C.

A estação assegurou igualmente a transmissão de um jogo dos oitavos de final e dois jogos dos quartos de final, "sendo que um deles será da seleção portuguesa, caso Portugal passe esta fase".

Na terça-feira, a Sport TV disse ter garantido a totalidade da transmissão dos jogos do Campeonato da Europa de 2024, "dos quais 29 em exclusivo", tendo criado um "canal dedicado exclusivamente ao europeu" durante um mês.

"Queremos levar como sempre, às casas dos portugueses, todas as emoções do europeu, e colocar todo o país a apoiar e a vibrar com as conquistas da nossa seleção", afirmou Nuno Ferreira Pires, presidente executivo (CEO) da Sport TV, citado no comunicado.

São "mais de 1.000 horas de emissão ao longo das quais a Sport TV será uma vez mais a casa do europeu, reflexo da duradoura relação que tem com a UEFA, e promovendo o melhor que o futebol tem para oferecer com o principal campeonato de futebol entre seleções dos países da UEFA", acrescentou o gestor.