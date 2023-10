Gonçalo Inácio: «Conseguimos marcar cedo e isso foi um objetivo conseguido da nossa parte»

Em declarações à RTP3 após a goleada de Portugal por 5-0 na deslocação à Bósnia, Gonçalo Inácio explicou o segredo para o triunfo da Seleção Nacional: "Estudámos bem o adversário, entrámos bem no jogo, conseguimos marcar cedo e isso foi um objetivo conseguido da nossa parte."Inácio, hoje titular no centro da defesa com Rúben Dias, contribuiu com uma assistência para Bruno Fernandes, na altura para o 3-0. "Vi o Bruno a desmarcar-se, meti-lhe a bola e depois ele fez o seu trabalho", comentou o jovem de 22 anos sobre o lance.O encontro ficou ainda marcado pela estreia de João Neves na Seleção Nacional A, a segunda na era Roberto Martínez, que sucede assim precisamente a Inácio, que se estreou frente ao Liechtenstein, a 23 de março. Questionado sobre se espera receber mais colegas nos dois jogos que ainda faltam para o final da fase de apuramento, o central afirmou que, caso aconteça, serão recebidos da "melhor forma"."É continuar a trabalhar e se vierem novos colegas é recebê-los da melhor forma", afirmou.

À Sport TV

Assistência para golo



"Tenho trabalhado no treino para merecer a oportunidade e saiu no jogo. Vi o Bruno a desmarcar-se e ele fez o seu trabalho"

Tornou-se mais fácil do que esperavam?



"Sim, entrámos bem no jogo. Conseguimos fazer golos cedo e isso ajudou-nos"

Quão afirmado se sente no grupo?



"Trabalho diariamente para estar aqui e merecer a oportunidade"

Que mensagem leva para os colegas do Sporting que querem ser internacionais?



"Continuarem a trabalhar para conseguirem estar aqui"