Lançado a partir do banco (entrou aos 67 minutos), Gonçalo Inácio assumiu o quão difícil foi o jogo contra a Islândia, que Portugal acabou por vencer por 1-0, com assistência do defesa-central do Sporting para o golo de Cristiano Ronaldo, aos 89'.





"Conseguimos resolver o jogo num lance de bola parada, perante um adversário muito difícil, muito complicado. Não foi um jogo fácil", começou por dizer o defesa, em declarações à RTP 3.Já em declarações à Sport TV, Gonçalo Inácio realçou a importância de a equipa continuar a trabalhar para regressar com força para o estágio de setembro. "Já vínhamos com essa mentalidade que ia ser um jogo difícil, é um campo difícil, contra uma equipa muito compacta e trouxe-nos algumas dificuldades mas acho que no final ganhamos e é o mais importante", disse, finalizando: "Agora é continuar a trabalhar e focarmo-nos no próximo estágio que é em setembro."