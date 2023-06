Gonçalo Ramos foi dispensado da Seleção Nacional devido a lesão. Os exames feitos na tarde desta sexta-feira confirmaram a lesão muscular na coxa direita que o impede de jogar. Não será chamado outro jogador para o lugar do avançado do Benfica.





Os restantes 25 jogadores trabalharam sem limitações no último treino da Seleção Nacional antes do encontro com a Bósnia marcado para sábado às 19h45 no Estádio da Luz.