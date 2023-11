Grimaldo entre as novidades na convocatória da seleção espanhola

¡¡ÚLTIMA CONVOCATORIA DE 2023!!



Estos son los 2?5? futbolistas elegidos por Luis de la Fuente y su cuerpo técnico para los próximos partidos ante Chipre y Georgia de la Fase de Clasificación para la #EURO2024.



¡¡Queremos cerrar el año con dos victorias más!!#VamosEspaña

Grimaldo é uma das novidades da convocatória de Luis de la Fonte para os últimos jogos de qualificação da seleção espanhola para o Euro'2024 com o Chipre e a Geórgia, uma lista que não integra Álvaro Djaló, avançado do Sp. Braga, que estava nos pré-convocados.O antigo jogador do Benfica, que tem tido grande destaque no Bayer Leverkusen, foi pela primeira vez convocado e pode fazer a estreia na seleção principal. O lateral já reagiu na rede social 'X' à chamada, mostrando-se muito satisfeito por realizar um "sonho".Rodrigo Riquelme (Alético Madrid), Aleix García (Girona) e Álex Remiro (Real Sociedad) são as restantes novidades da convocatória.













Feliz y muy ilusionado por cumplir un sueño con mi primera convocatoria con la @SEFutbol Agradecido a familia, compañeros, entrenadores, aficionados y a todas las personas que me han apoyado y ayudado a lograr este objetivo. ¡#VamosEspaña! ??