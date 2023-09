Hjulmand sobre o golo anulado na estreia: «Deve haver uma maldição»

Hjulmand somou a primeira internacionalização pela Dinamarca, no jogo contra San Marino (4-0). O nórdico perseguia este sonho há anos, e a noite só não foi perfeita pois marcou ao minuto 79, mas viu o lance invalidado por fora-de-jogo de um companheiro de equipa...tal como sucedeu em Braga, no passado domingo.No final do jogo, à imprensa dinamarquesa, o médio leonino admitiu que ficou frustrado com a decisão do árbitro. "Acho que deve haver uma maldição que me impede de marcar um golo. Seria divertido poder dizer que marquei no meu jogo de estreia, mas o mais importante é que ganhámos", afirmou o médio que procurou brincar com a situação: "Quando o VAR demora muito tempo a analisar os lances é porque encontraram alguma coisa, e temi logo que o golo fosse invalidado. Acho que o Wind [avançado apanhado em fora-de-jogo] me deve um bom jantar".Sem marcar em jogos oficiais desde 19 de outubro de 2019 quando ainda jogava no Admira Wacker, Hjulmand faturou dois golos numa semana mas nenhum acabou por contar. Refira-se ainda que tal como aconteceu em Braga, o nórdico bateu o guardião contrário com um remate de pé direito, de primeira, à entrada da área.