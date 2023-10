Hora da redenção

Já lá vão quase sete meses desde que a Espanha caiu frente à Escócia no mítico Hampden Park. Dois golos de McTominay sem resposta confirmaram o bom momento dos escoceses que perseguem o segundo apuramento seguido para um Campeonato da Europa. Agora, num duelo importante nas contas pelo 1º lugar, o selecionador espanhol Luis de la Fuente garante que a roja é uma equipa diferente.

"Somos mais fortes em todas as vertentes do jogo, sobretudo na parte emocional. Agora há que vencer. Sabemos da importância do jogo e da possibilidade de sentenciarmos a questão do apuramento esta semana", analisou o treinador de 62 anos antes do encontro de hoje no Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, onde pode vingar a única derrota sofrida nos seis jogos que leva ao serviço da seleção espanhola.

Marrocos à 'pesca'

A conferência de imprensa foi marcada pela notícia da 'Marca' sobre Brahim Díaz. O jogador do Real Madrid terá dado o sim à seleção de Marrocos, uma vez que se cansou de esperar por nova chamada à roja. Brahim fez a estreia a 8 de junho de 2021 frente à Lituânia, mas nunca mais foi convocado. Como ainda não somou três internacionalizações, a FIFA permite a mudança de seleção. Marrocos terá também tentado Lamine Yamal, jovem do Barça, notícia já desmentida pela federação marroquina. "Pelo que sei, o Brahim quer jogar por Espanha" atirou De la Fuente.



Rodri é alvo dos escoceses



"É a forma de jogar deles e há que respeitar, mas para mim é lixo. Sempre a perder tempo, provocam-te, caem… Para mim isto não é futebol". As declarações são de Rodri, após a derrota (0-2) da Espanha em Glasgow frente à Escócia, em março. Os adeptos escoceses não gostaram das palavras do médio e ontem foram fotografados em Sevilha com as declarações de Rodri estampadas em t-shirts, com direito a provocação: "O Rodri é um mariquinhas!". A onda de apoio é grande: 4 mil escoceses vão estar no La Cartuja. Em caso de vitória, a Escócia fica apurada.