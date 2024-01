Ivan Hasek é o novo selecionador da República Checa, adversária de Portugal no Euro'2024

O antigo médio Ivan Hasek, de 60 anos, está de regresso ao cargo de selecionador da República Checa, adversária de Portugal na fase final do Euro'2024 de futebol, anunciou esta quinta-feira a federação local.

Hasek sucede a Jaroslav Silhavy, que se demitiu após garantir a qualificação para o próximo Europeu, que vai decorrer no verão na Alemanha, e volta a comandar a seleção checa, tal como já tinha acontecido em 2009, na altura com uma breve passagem (fez apenas cinco jogos) e quando era também presidente da federação.

Como jogador, Hasek foi capitão da equipa da Checoslováquia que competiu na fase final do Campeonato do Mundo de 1990, em Itália, e, como treinador, o seu último cargo foi como selecionador do Líbano, em 2021.

O checo fez grande parte da sua carreira de técnico nos Emirados Árabes Unidos, tendo passado também pelo futebol francês e japonês.

Hasek assinou um contrato até novembro de 2025, período em que termina a fase de qualificação para o Mundial2026, mas o vínculo será estendido por mais um ano caso consiga o apuramento.

A República Checa é rival de Portugal no Grupo F do Euro2024, juntamente com a Turquia e o vencedor do play-off do caminho C (Cazaquistão, Grécia, Luxemburgo ou Geórgia).

O jogo de estreia de Portugal será mesmo contra os checos, em 18 de junho, em Leipzig.