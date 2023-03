João Cancelo: «Não desvalorizar o que fez Fernando Santos»

À Sport tv:

João Cancelo esteve em destaque no Portugal-Liechtenstein (4-0), abrindo o marcador e tendo intervenção nos dois golos seguintes. Após o encontro, mostrou-se agradado com as novas ideias de Roberto Martínez mas lembrou que Fernando Santos não pode ser ignorado por aquilo que conquistou."É um treinador que gosta de muita intensidade e do seu jogo mas não desvalorizar o que fez Fernando Santos. Ganhou um Europeu e uma Liga das Nações, uma palavra de apreço para ele", disse o defesa à RTP3.Ao Canal 11, alinhou pelo mesmo diapasão: "O míster Roberto falou com todos antes de começar a convocatória. Tentamo-nos adaptar o mais rapidamente possível ao novo sistema, mas sem desvalorizar Fernando Santos, que ganhou bastante. Uma palavra de apreço para ele, porque como pessoa e treinador ajudou-me a concretizar o sonho de vir à Seleção. Mas este homem também é bom e é bom ar fresco para os jogadores nunca se sentirem confortáveis.""É uma nova tática e forma de jogar, mas estamos a tentar adquirir os conceitos do treinador. Correu bem, recuperámos a bola e criámos ocasiões em zonas de perigo. Os últimos tempos não têm sido fáceis para mim, quebra um bocado a confiança, mas tenho dado o máximo sempre que jogo. Não há equipas fáceis e é sempre importante mostrar porque somos os melhores jogadores da europa. E mostrar que somos os melhores, que foi o que fizemos com esta vitória e garantir os três pontos", acrescentou o lateral ao Canal 11."Foi importante marcarmos cedo. Era uma equipa que já sabíamos que iria jogar em bloco baixo contra nós. É uma equipa claramente inferior a nós. Penso que fizemos um bom trabalho. Poderíamos ter marcado em muito mais ocasiões. Começámos com 3 pontos e com o pé direito. É o mais importante.""Como disse, é uma nova táctica, uma nova forma de jogar. Estamos todos reunidos com os meus colegas a tentar procurar os conceitos deste novo treinador. Hoje correu bem. Fizemos uma boa pressão quando perdemos a bola. Conseguimos recuperá-la em zonas de perigo. Penso que isso causou-lhes muita desconfiança.""Os últimos tempos não têm sido fáceis para mim. Tenho oscilado um pouco entre jogar e a titular e não jogar. Quebra um bocado a confiança do jogador. Sempre que jogo tento dar o meu máximo para não se esqueceram do que eu já fiz e do que eu já conquistei. Espero, daqui para a frente, continuar a conquistar mais do que já conquistei."