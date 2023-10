João Cancelo: «Sinto-me tão bem à direita como na esquerda na defesa»

João Cancelo disse que Portugal tem futebolistas ao mesmo nível dos principais candidatos ao título no Euro'2024 mas sublinhou que é preciso "melhorar algumas coisas". Na zona mista do estádio, depois da goleada à Bósnia (0-5) - onde também marcou -, o lateral do Barcelona falou também do facto de ter, novamente, atuado à esquerda.

Portugal é um dos favoritos a vencer o Europeu?





"Sabemos que há grandes seleções como a França, a Holanda, a Espanha… Se Portugal está nesse lote? Creio que temos jogadores individualmente do nível dessas equipas, sim, mas temos de melhorar algumas coisas. Penso que hoje foi quase tudo perfeito mas temos de melhorar sempre. Sempre em busca da perfeição, impossível no futebol, mas que procuramos porque sabemos que temos jogadores de grande qualidade. Jogamos todos em grandes clubes e temos obrigação de ser favoritos"

Portugal está a jogar como vai jogar no Europeu?



"Sabemos que temos o apuramento garantido e o que procuramos agora é manter a seriedade da equipa. Em novembro temos dois jogos e são mais dois para ganhar. Só ganhando é que vamos chegar à fase final do Europeu confiantes"

Sente-se cada vez mais lateral-esquerdo?



"[risos] como disse estou aqui para ajudar Portugal, mas sim, sinto-me tão bem à direita como na esquerda. Na minha formação no Benfica já jogava nessa posição, no Manchester City também fiz algumas vezes essa posição, talvez até a maior parte das vezes e sinto-me cómodo. Tento adaptar-me ao que o mister me pede, sempre em prol da equipa e tentando ajudar"